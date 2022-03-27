Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений, 74 из них разрушены полностью.

По состоянию на утро 27 марта 139 детей погибли и 205 получили ранения из-за полномасштабной войны, устроенной Россией в Украине.

Как сообщает Офис генерального прокурора в своем Telegram-канале, больше всего пострадало детей в Киевской - 65, Харьковской - 45, Донецкой - 53, Черниговской - 38, Николаевской - 29, Луганской - 25, Запорожской - 19, Херсонской - 21, столице - 16, Житомирской - 15 и Сумской - 14 областях.

"Ежедневные бомбардировки и обстрелы привели к повреждениям 733 учебных заведений. 74 из них разрушены полностью. Наихудшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и городе Киеве", - добавили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ, война привела к эвакуации более четырех миллионов украинских детей.

Кроме того, по информации Госпогранслужбы, российские оккупанты похищают украинских детей и шантажируют родителей.

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