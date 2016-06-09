КПВВ "Станица Луганская" закрыт: при обстреле боевиков был ранен военный
Работа контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Станица Луганская" на линии разграничения приостановлена из-за обстрелов.
Как сообщает Государственная пограничная служба, двое неизвестных граждан, которые двигались в общей очереди на вход в КПВВ «Станица Луганская», вышли из очереди и спустились с дороги в поле. Затем остановились и произвели два выстрела из РПГ.
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Одна граната попала в стелу в непосредственной близости от КПВВ, другая - в блиндаж, где находились военнослужащие Вооруженных сил Украины.
Один военнослужащий получил ранения, среди гражданских лиц пострадавших нет.
В связи с обстрелом решено пропуск граждан через КПВВ приостановить до особого распоряжения. Граждан, пересекавших линию соприкосновения, перевели в безопасную зону и блиндажи, добавили в ГПСУ.
Как сообщалось ранее, пункт пропуска "Зайцево" также закрыт из-за обстрелов.