ОБСЕ обнародовала фото обстрелов своих беспилотников в зоне АТО

20:51, 24 июня 2016
Война
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Беспилотники ОБСЕ зафиксировали, как по ним стреляют с наземных орудий в зоне АТО.

REUTERS

Снимки с пояснениями появились в Twitter Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

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На первой фотографии зафиксирован обстрел беспилотника ОБСЕ большой дальности боевиками "ДНР". Это произошло 21 мая в районе Доломитного.

На другом снимке показаны зенитная установка ЗУ-23 и зенитный ракетный комплекс "Оса" неподалеку от оккупированного Корсуня в Донецкой области. Отмечается, что это фото было сделано 1 июня, за день до того, как там же был сбит беспилотник ОБСЕ.

На последнем фото запечатлено, как, по утверждению СММ, в беспилотник стреляют украинские военные. Снимок сделан 17 мая возле Станицы Луганской.

Как сообщалось ранее, в среду миссия ОБСЕ попала под минометный обстрел неподалеку Водяного на Донетчине. 

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