ОБСЕ обнародовала фото обстрелов своих беспилотников в зоне АТО

Снимки с пояснениями появились в Twitter Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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На первой фотографии зафиксирован обстрел беспилотника ОБСЕ большой дальности боевиками "ДНР". Это произошло 21 мая в районе Доломитного.

The so-called “DPR” shooting at #OSCE SMM UAV near Dolomitne on 21 May. pic.twitter.com/3uvgn2EYch — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

На другом снимке показаны зенитная установка ЗУ-23 и зенитный ракетный комплекс "Оса" неподалеку от оккупированного Корсуня в Донецкой области. Отмечается, что это фото было сделано 1 июня, за день до того, как там же был сбит беспилотник ОБСЕ.

#Hug: Surface-2-air missile and an anti-aircraft gun near “DPR”-ctrl Korsun day b4 #SMM UAV downed in same place. pic.twitter.com/BqUn9AqTxI — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

На последнем фото запечатлено, как, по утверждению СММ, в беспилотник стреляют украинские военные. Снимок сделан 17 мая возле Станицы Луганской.

Sides shooting at #OSCE SMM UAVs – UAF shooting near Stanytsia Luhanska on 17 May. pic.twitter.com/31Yg0H052h — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) June 24, 2016

Как сообщалось ранее, в среду миссия ОБСЕ попала под минометный обстрел неподалеку Водяного на Донетчине.