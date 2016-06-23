МИД Украины осуждает обстрел боевиками патруля ОБСЕ

23:42, 23 июня 2016
Война
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МИД Украины решительно осуждает постоянные провокации пророссийских боевиков на временно оккупированных территориях Донбасса против наблюдателей Специальной Мониторинговой Миссии (СММ) ОБСЕ.

mfa.gov.ua

В частности, речь идет об обстреле 22 июня патруля наблюдателей ОБСЕ в населенном пункте Водяное Донецкой области, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что этот обстрел произведен из минометов калибра 82-мм, которые должны были быть отведены в соответствии с Дополнением к Комплексу мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. В результате обстрела также сгорел дом местных жителей.

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"Рассматриваем этот случай как очередную наглую попытку Москвы и ее марионеток запугать наблюдателей ОБСЕ, свести на нет усилия СММ по стабилизации ситуации на линии соприкосновения, помешать беспристрастному и объективному информированию международного сообщества о постоянных нарушениях со стороны России и контролируемых ею боевиков режима прекращения огня и отвода вооружения", - заявили в МИД.

"Требуем от России выполнять свои обязательства в рамках Минских договоренностей, немедленно прекратить провокации против наблюдателей ОБСЕ, гарантировать полный, безопасный и беспрепятственный доступ СММ ко всей оккупированной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе и к временно неконтролируемому Украиной участку украинско-российской границы", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, 22 июня представители СММ ОБСЕ попали под минометный обстрел возле поселка Водяное 94 километрах от оккупированного боевиками Донецка.

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