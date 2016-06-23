Муженко допросили по делу о сбитом боевиками в Луганске Ил-76

14 июня 2014 года боевики сбили самолет, заходивший на посадку в луганском аэропорту, говорится в сюжете ТСН.

Тогда погибли 49 украинских военных. На скамье подсудимых находится генерал Генштаба Виктор Назаров, который своей вины не признает. В режиме видеоконференции начальник Генштаба генерал Муженко заявил, что аэропорт не находился в классическом окружении, а потому мог принимать самолеты.

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"Я считаю, что операцию планировали достаточно квалифицированно. К операции были привлечены и соответствующие структуры – и командование воздушных сил, командование сухопутных войск", - заявил Муженко.

Зато командир другого экипажа, что той ночью вылетал в Луганск, Дмитрий Мимриков, сообщил, что перед вылетом было известно, что боевики создали зону поражения, но команда лететь все равно поступила.

"Мы уже знали информацию, что там есть большое скопление сепаратистов и техники, поэтому было рекомендовано наводчикам выполнить заход южнее от российской границы, с запада на восток, используя посадочную полосу", - рассказал Мимриков.

Следующие заседания будут проходить в закрытом режиме из-за секретности материалов, которые должны исследовать.

Напомним, 14 июня 2014 года около 1.10 во время захода на посадку в аэропорту Луганска выстрелом из российского зенитного ракетного комплекса боевики сбили военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины Ил-76. На борту самолета, кроме 9 членов экипажа, находились 40 военнослужащих. Все они погибли. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт". Уголовное дело о служебной халатности, что повлекло массовую гибель людей, рассматривает Павлоградский суд, на Днепропетровщине.