"Тайные" ошибки Донбасса: российский политик рассказал, чем сирийский фронт Путина отличается от украинского

Об этом в интервью Собеседнику заявил председателем псковского регионального отделения партии "Яблоко" Лев Шлосберг, который в августе 2014 года первым опубликовал информацию о закрытых похоронах российских десантников, погибших на Донбассе.

"Дело в том, что участие российских Вооружённых сил в боевых действиях на территории Украины отрицалось два года назад, отрицается и сегодня. Ситуация в Сирии другая: войска участвуют официально, и сообщается, что военнослужащие погибли в Сирии", - рассказал российский политик.

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По его словам, для армии, для военных, для членов их семей это очень важно, поскольку не отрицается факт боевых действий на территории чужого государства, эти боевые действии санкционированы в соответствии с законом.

"Участие наших Вооружённых сил в украинском конфликте, когда отрицалось участие наших войск, а похороны проходили странно и очень оскорбительно для военных, — это вызвало колоссальный скандал в обществе, в том числе внутри армии — мне это известно из общения с военнослужащими в высоких званиях. Сейчас это общественное возмущение учтено. Члены семей и друзья знают, где воевал и где погиб человек, и могут об этом открыто говорить", - подытожил Шлосберг.

Напомним, 19 июня Министерство обороны РФ сообщило о гибели 11-го российского военнослужащего в Сирии: погиб сержант охраны гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон Андрей Тимошенков.