Минобороны РФ сообщило о гибели 11-го российского военнослужащего в Сирии
Министерство обороны РФ сообщило о гибели 11-го российского военнослужащего в Сирии: погиб сержант охраны гуманитарного конвоя российского Центра примирения враждующих сторон Андрей Тимошенков.
Об этом УНИАН сообщили в Минобороны РФ.
"Сержант Тимошенков Андрей Леонидович остановил начиненный взрывчаткой автомобиль, открыв по нему огонь из стрелкового оружия. При взрыва управляемого смертником автомобиля сам Андрей получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что военные врачи на авиабазе Хмеймим больше суток боролись за жизнь военнослужащего, однако от полученного тяжелого ранения 16 июня Тимошенков умер.
"Сержант Тимошенков Андрей Леонидович командованием представлен к государственной награде - посмертно", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин 14 марта объявил о выводе российских войск из Сирии, но информация о гибели военных в этой стране продолжает поступать.
Ранее Минобороны РФ признало гибель 10 российских военнослужащих. Официальный список российских потерь в Сирии состоит из шести человек. Точные данные о гибели российских военных засекречены.