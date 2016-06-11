РФ перебросила в оккупированный Харцызск танки, БМП и САУ "Акация" - разведка

Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"По данным разведки, Россия продолжает перебрасывать военную технику и боеприпасы на временно оккупированную территорию. В частности, в Свердловск приехали пять грузовых автомобилей с боеприпасами к танкам и 122-миллиметровым РСЗО «Град», в Харцызск - железнодорожные платформы, которые перевозили шесть танков, четыре БМП, три 152-миллиметровые САУ "Акация", а также четыре цистерны с 200 тоннами горюче-смазочных материалов и вагоны со 160 тоннами боеприпасов. Еще 300 тонн горюче-смазочных материалов приехали в город Ровеньки", - сказал Лысенко.