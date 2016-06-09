Россия развернула учения по условному уничтожению кораблей НАТО в порту Румынии - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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«По данным ГУР Минобороны, 8 июня в воздушном пространстве центральной части Черного моря ВС России проведены демонстративные действия по условному уничтожению в порту Констанца (Румыния) корабельной группы Объединенных военно-морских сил НАТО во главе с эсминцем ВМС США «Портер», - заявил он.

«К таким действиям привлекались 4 бомбардировщика ТУ-22М3 из состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии, совершившие наведение противокорабельных ракет на цели и имитировавшие их пуск. Сопровождение бомбардировщиков осуществляли 4 истребителя Су-27», - сказал Скибицкий.

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По его словам, такими действиями РФ в очередной раз пытается подчеркнуть свою доминирующую роль на Черном море и способность решать региональные вопросы в свою пользу с применением собственных вооруженных сил.

«Особое значение имеют для РФ такие действия вооруженных сил накануне проведения саммита НАТО в Варшаве, где будут рассматриваться вопросы региональной безопасности, в том числе в Черноморском регионе», - заявил Скибицкий.

Как известно, очередной саммит НАТО состоится 8-9 июля в Варшаве.