У Путина не захотели комментировать запрет на въезд в оккупированный Донбасс Ахметову

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, с чем вызван такой запрет и намерен ли Кремль оказать влияние на представителей отдельных районов Донецкой области изменить это решение в контексте возможных выборов.

"Я бы не хотел это как-то из Кремля комментировать, потому что я, к сожалению, не обладаю всей полнотой информации о том, что послужило причиной для принятия такого решения", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 3 июня главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко запретил въезд на территорию ОРДО олигарху Ахметову.

Захарченко подписал «указ» о специальных мерах защиты интересов «ДНР», в котором запретил въезд на оккупированную территорию «хозяину Донбасса» Ахметову и еще 48 бизнесменам.

Так, кроме Ахметова, под запрет попали также видные деятели Партии регионов и соратники скрывающегося в России бывшего президента Украины Виктора Януковича, среди которых братья Клюевы, Борис Колесников, Николай Левченко, Александр Клименко, Сергей Курченко и др.

Ранее сообщалось, что СБУ подозревает угольные предприятия олигарха Ахметова в торговле с оккупированными территориями Донбасса.