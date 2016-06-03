За сутки в зоне АТО восемь украинских военных были ранены

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки в результате активных боевых действий погибших украинских военных нет. Однако восемь получили ранения», - сказал Андрей Лысенко.

По его словам, ранения бойцы получили в результате вражеских обстрелов на Донецком направлении: Зайцево, Новоселовка Вторая, Авдеевка.

Лысенко также сообщил, что один военнослужащий, который получил тяжелое ранение в Зайцево 1 июня, умер в больнице.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО в результате боевых действий ранения получили трое украинских военных, погибших среди военных не было.