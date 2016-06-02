Террористы не прекращают обстреливать позиции украинских бойцов - штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

"11 раз с начала суток боевики открывали огонь по позициям ВС Украины. Из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов враг обстреливал наши укрепления вблизи Новотроицкого, в дальнейшем противник, нарушая существующие Минские договоренности, присоединил еще к обстрелам минометы калибра 120 мм", - сказано в сообщении.

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Также в сводке пресс-центра сообщается, что по защитникам Зайцево и Павлополя российские наемники вели огонь из 82-мм минометов, а по опорному пункту вблизи Березового боевики пытались попасть из станкового противотанкового гранатомета, из вооружения БМП-1 - по позициям возле Луганского.

Кроме того, в районе Станицы Луганской активизировались вражеские снайперы.

Как сообщал УНИАН, жители Донецка рассказали наблюдателям мониторинговой миссии ОБСЕ, что вооруженные люди, подконтрольные группировке "ДНР" использовали крыши их домов как позиции для обстрелов.