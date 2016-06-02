Российские войска отрабатывают новые схемы по проведению сухопутных операций на Донбассе - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сказал журналистам.

"У нас действительно был черный май, потому что наибольшие потери в течение года, и очень много мы потеряли наших героев, которые погибли. Очень много раненых. И все это говорит о том, что Россия не собирается выполнять мирный план урегулирования. Они все делают для того, чтобы его сорвать. Более того, они отрабатывают новые военные схемы проведения сухопутных операций, подводят профессионально обученные диверсионные группы на линию столкновения, которые создают достаточно серьезные проблемы", - подчеркнул Турчинов.

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Секретарь СНБО обратил внимание, что российские военные используют тяжелое оружие, артиллерию, включая системы залпового огня, которые запрещены Минскими соглашениями и должны быть отведены на значительное расстояние от линии соприкосновения.

По убеждению Турчинова, Россия не отводит свое вооружение с тем, чтобы поражать украинские позиции и прицельно бить по украинским военным.

По его словам, за последние два года российские военные создали карты размещения украинских позиций на Донбассе. В этой связи Турчинов подчеркнул, что Украина должна укреплять свои оборонительные позиции и обороноспособность.