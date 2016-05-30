Парламент должен отреагировать на обострение ситуации в зоне АТО на Донбассе - Пашинский

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время Согласительного совета.

"За последнюю неделю у нас на фронте потери 15 человек, более 20 раненых, что свидетельствует о том, что среднесуточные потери на фронте сейчас достигают пиковых боев с российским агрессором", - сообщил Пашинский.

"О чем мы только не говорим: о наших победах, о какой-то фейковой борьбе с коррупцией, о еще чем-то, а о той реальной проблеме, которая существует в данный момент, все забыли", - подчеркнул он.

Председатель комитета напомнил, что уже неоднократно обращался к Председателю Верховной Рады и Первому вице-премьеру с тем, что с апреля государство не финансирует государственный оборонный заказ.

"Второе. Год наш комитет борется не за фейковую борьбу с офшорам, а за реальную конфискацию с арестованных оффшоров Януковича - 1,5 миллиардов долларов в государственный бюджет, чтобы профинансировать армию, социальные программы, но, к сожалению, перед нами стоит стена", - подчеркнул Сергей Пашинский.

"Зато утюг можно включить и каждый может услышать, как политики борются с оффшорами, борются на благо народа. Давайте переходить от этой демагогии к реальным делам, иначе мы страну потеряем", - заметил парламентарий.

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По словам Сергея Пашинского, в данный момент в Верховной Раде регистрируется законопроект о внесении некоторых изменений в законодательные акты относительно обеспечения взыскания в доход государства необоснованных активов.

"Этот законопроект разработан как альтернатива №4057 по спецконфискации, с учетом рекомендаций наших европейских партнеров. Законопроект разработан рабочей группой с привлечением специалистов из Евросоюза, наших общественных активистов и всех других", - сказал Пашинский.

"Я очень вас прошу, чтобы в четверг утром этот законопроект был поставлен на голосование", - призвал представитель "Народного фронта" и подчеркнул, что речь идет не о рейтингах и демагогии, а выживании страны, которая страдает от военной агрессии Российской Федерации.