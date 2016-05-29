"Это ерунда": Савченко прокомментировала угрозы Захарченко убить ее (видео)

Об этом она заявила во время интервью ТСН.Тиждень.

"Меня пугает мир фейковой информации. СМИ – это вообще страшная вещь. Я не могу сказать, что он сказал именно это и не исказили эти слова. Я не верю, когда мне кто-то говорит, что якобы этот человек так сказал. Пока я не услышу, как человек сказал, я не поверю. Если он сказал именно так, то я отвечу, что он выглядит смешно. Это ерунда. Я бы просто с ним посмеялась. Даже с ним посмеялась. Как-то на это реагировать я не вижу смысла. Если бы он здесь стоял и шлепал, я бы реагировала. Меня это не волнует", - отметила Савченко.

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