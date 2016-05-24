Хуг завтра посетит Станицу Луганскую, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в регионе

Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Facebook.

«Александр Хуг, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ), вместе с наблюдателями ОБСЕ посетит Станицу Луганске завтра, 25 мая, чтобы оценить общую ситуацию с безопасностью в регионе», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине 25 мая откроет новую передовую патрульную базу в городе Счастье Луганской области.