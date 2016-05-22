Появилось видео боя за господствующую высоту на Донбассе
13:06, 22 мая 2016Война
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В сети опубликовали видео боя украинских военных за господствующую высоту в районе Безыменного Донецкой области в марте 2016-го года.
Бой за господствующую высоту в районе Безыменного в марте / Скриншот
Видео опубликовано на YouTube-канале ATO в Украине.
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Напомним, ранее украинские военные на Донбассе сняли на видео перестрелку с боевиками в Марьинке Донецкой области. Так, бойцы АТО вынуждены были открыть ответный огонь с крупнокалиберных пулеметов ДШК 12х7 мм, автоматов АК-74, подствольных гранатометов ГП-25 - 40 мм и гранатометов РПГ-18 "Муха".
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