Разведка предупредила о подготовке террористов к активным боевым действиям на Луганщине

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в Луганске прошло закрытое совещание командования 2 АК (Луганск) ВС РФ и представителей "ЛНР".

Там обсуждались вопросы расширения подконтрольной территории в направлении н.п.Станица Луганская и Счастье, а также установление контроля над Луганской ТЭС.

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"Среди местного населения и личного состава подразделений 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск) 2 АК, которые находятся на передовых позициях в районе Веселая Гора, распространяется информация об активизации боевых действий с 18 мая", - говорится в сообщении.

Ранее 16 мая в штабе АТО сообщали, что вблизи Донецкого аэропорта под прикрытием гранатометов, зенитных установок и 82-мм минометов в тыл украинских войск попыталась прорваться вражеская диверсионно-разведывательная группа. Диверсанты были вовремя обнаружены. Завязался бой, в результате которого нападавшие отступили.