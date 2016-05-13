Под Дебальцево вражеский ударный беспилотник со взрывчаткой контузил украинского бойца - журналист
13:42, 13 мая 2016Война
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13 мая ночью вблизи Дебальцево пролетел ударный беспилотник со взрывчаткой.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Андрей Цаплиенко.
"Сегодня ночью прилетел ударный беспилотник со взрывчаткой: серьезно контужен боец. Каждую ночь работают снайперы с группой прикрытия", - говорится в его сообщении.
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Кроме того, Цаплиенко рассказал о бое с ДРГ несколько суток назад на подступах к Дебальцево, в результате которого погибли двое украинских военных и семеро террористов.
Ранее 13 мая в АП сообщали, что за сутки потерь из-за боевых действий среди личного состава сил АТО нет, однако под Горловкой в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве ранения получили двое военных.
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