За сутки в зоне АТО в результате подрыва на взрывном устройстве ранены двое военных

Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий и обстрелов никто из наших военных не погиб и не получил ранения. Однако двое военнослужащих, которые охраняли объект в прифронтовой полосе, получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Это произошло под горловской агломерацией", - сказал Андрей Лысенко.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не был ранен и не погиб ни один украинский военный.