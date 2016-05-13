За сутки в зоне АТО в результате подрыва на взрывном устройстве ранены двое военных
12:54, 13 мая 2016Война
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За сутки потерь из-за боевых действий среди личного состава сил АТО нет, однако под Горловкой в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве ранения получили двое военных.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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"За минувшие сутки вследствие активных боевых действий и обстрелов никто из наших военных не погиб и не получил ранения. Однако двое военнослужащих, которые охраняли объект в прифронтовой полосе, получили ранения, подорвавшись на неустановленном взрывном устройстве. Это произошло под горловской агломерацией", - сказал Андрей Лысенко.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО не был ранен и не погиб ни один украинский военный.
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