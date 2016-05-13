Вражеские минометы и гранатометы: Штаб АТО сообщил о 10 обстрелах позиций военных

07:26, 13 мая 2016
Война
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Ситуация в зоне проведения АТО остается неспокойной. На протяжении минувших суток зафиксировано 10 эпизодов применения боевиками оружия против украинских защитников.

facebook.com/theministryofdefence.ua/

Как сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook, на Донецком направлении пророссийские бандформирования дважды обстреливали наши позиции возле Авдеевки.

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При этом противник применял гранатометы различных систем, стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы, минометы калибра 82 мм, а также запрещенные Минскими договоренностями 120-мм минометы.

На Луганщине боевики открывали огонь из стрелкового оружия и подствольных гранатометов по нашим укреплениям в районе Степного и Новозвановки.

На Мариупольском направлении боевики поздно вечером обстреляли из автоматических станковых гранатометов один из наших опорных пунктов возле Новотроицкого.

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