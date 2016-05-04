Боевики пытаются скрыть потери от внутренних конфликтов обстрелами сил АТО – Тымчук

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«В течение суток в зоне АТО фиксировались обстрелы со стороны российско-террористических войск - в основном огонь вёлся из стрелкового вооружения и гранатометов, дважды зафиксировано применение боевиками 82-миллиметровых миномётов. Террористы продолжают активно вести разведку боевых порядков сил АТО как на переднем крае, так и в тактической глубине, в том числе с использованием БПЛА (зафиксировано два случая)», - сообщил он.

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Кроме того, по данным Тымчука, в ходе "пасхального перемирия" боевики активно провоцировали украинские войска на открытие огня. Кроме обстрелов, в последние двое суток на нескольких участках фронта на запад и северо-запад от Донецка активно действовали снайперские группы террористов. Также активность снайперов противника зафиксирована на Приморском (Мариупольском) направлении.

Отмечается, что террористы пытаются скрыть небоевые потери, имевшие место на протяжении "пасхального перемирия", в частности, в ходе перестрелок во время конфликтов между террористами в состоянии алкогольного опьянения. Данные потери используются в качестве пропаганды и официально списываются на обстрелы со стороны сил АТО, якобы имевшие место в ходе перемирия. Так, руководство "народной милиции ЛНР" официально заявило, что погибший в ходе пьяных разборок в Сокольниках (Новоайдарский район, Луганская область) один из террористов был убит "снайперской группой наемников из стран Балтии", якобы воюющей на стороне сил АТО на данном участке.