Боевики пытаются скрыть потери от внутренних конфликтов обстрелами сил АТО – Тымчук

10:35, 04 мая 2016
Война
2306 1

Боевики пытаются скрыть потери от внутренних конфликтов обстрелами сил АТО.

REUTERS

Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

«В течение суток в зоне АТО фиксировались обстрелы со стороны российско-террористических войск - в основном огонь вёлся из стрелкового вооружения и гранатометов, дважды зафиксировано применение боевиками 82-миллиметровых миномётов. Террористы продолжают активно вести разведку боевых порядков сил АТО как на переднем крае, так и в тактической глубине, в том числе с использованием БПЛА (зафиксировано два случая)», - сообщил он.

Читайте такжеБоевики с наступлением темноты возобновили обстрелы - штаб

Кроме того, по данным Тымчука, в ходе "пасхального перемирия" боевики активно провоцировали украинские войска на открытие огня. Кроме обстрелов, в последние двое суток на нескольких участках фронта на запад и северо-запад от Донецка активно действовали снайперские группы террористов. Также активность снайперов противника зафиксирована на Приморском (Мариупольском) направлении.

Отмечается, что террористы пытаются скрыть небоевые потери, имевшие место на протяжении "пасхального перемирия", в частности, в ходе перестрелок во время конфликтов между террористами в состоянии алкогольного опьянения. Данные потери используются в качестве пропаганды и официально списываются на обстрелы со стороны сил АТО, якобы имевшие место в ходе перемирия. Так, руководство "народной милиции ЛНР" официально заявило, что погибший в ходе пьяных разборок в Сокольниках (Новоайдарский район, Луганская область) один из террористов был убит "снайперской группой наемников из стран Балтии", якобы воюющей на стороне сил АТО на данном участке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter