В "ДНР" ходят слухи об использовании ВСУ распространяющих вирус американских БПЛА - ИС
На временно оккупированных территориях Донецкой области распространяются слухи об использовании Вооруженными силами Украины американских беспилотных летательных аппаратов, которые распространяют вирус.
Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".
"Вслед за "охотой" на мифических "снайперов НАТО" в "ДНР" проводится информационная кампания относительно якобы имеющего место использования ВСУ "американских БПЛА". При этом в среде боевиков распространяются слухи, что данные БПЛА снабжены распылителями некоего секретного вируса, выведенного в лабораториях армии США", - сообщает в группе.
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Отмечается, что вслед за "подразделениями террористов "ДНР" подобные слухи активно распространяются и среди местного населения в прифронтовых районах оккупированной территории – в "МГБ ДНР" поступают обращения от граждан с "сообщениями" о подобных БПЛА (кроме "секретного вируса", в заявлениях также активно фигурирует якобы распыляемый возбудитель сифилиса).