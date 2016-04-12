В "ДНР" ходят слухи об использовании ВСУ распространяющих вирус американских БПЛА - ИС

Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление".

"Вслед за "охотой" на мифических "снайперов НАТО" в "ДНР" проводится информационная кампания относительно якобы имеющего место использования ВСУ "американских БПЛА". При этом в среде боевиков распространяются слухи, что данные БПЛА снабжены распылителями некоего секретного вируса, выведенного в лабораториях армии США", - сообщает в группе.

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Отмечается, что вслед за "подразделениями террористов "ДНР" подобные слухи активно распространяются и среди местного населения в прифронтовых районах оккупированной территории – в "МГБ ДНР" поступают обращения от граждан с "сообщениями" о подобных БПЛА (кроме "секретного вируса", в заявлениях также активно фигурирует якобы распыляемый возбудитель сифилиса).