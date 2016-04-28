За сутки в зоне АТО ранен один украинский военнослужащий
13:07, 28 апреля 2016Война
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За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения, погибших нет.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, один военнослужащий был ранен вблизи Марьинки", - отметил спикер.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО ни один украинский военнослужащий не погиб, но пятеро получили ранения.
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