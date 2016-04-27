Луганская областная ВЦА: отстроены 440 объектов, пострадавших от боевых действий

Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, согласно Генерального плана восстановления инфраструктуры населенных пунктов области в Новоайдарском районе после боевых действий відбудовно 440 объектов на сумму 12,5 млн грн.

Эти средства распределены следующим образом: субвенции из государственного бюджета - 81%, гуманитарная помощь - 13%, местный бюджет - 3%, прочие поступления - 3%.

Работы прошли на 419 объектах жилищного фонда частной собственности, 4 - объекты жилого фонда коммунальной собственности, 2 - жилищно-коммунального хозяйства, 2 - учреждения здравоохранения, 2 - учебные заведения, 2 - объекты культуры и спорта, 3 - объекты промышленности и 6 - дорожно-транспортной инфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявил о 7 обстрелов боевиками территории Луганской области за 26 апреля.