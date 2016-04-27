В Станице Луганской боевики обстреляли из АГС вагончик фискальной службы - Тука
09:31, 27 апреля 2016Война
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Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Георгий Тука заявляет о 7 обстрелах боевиками территории Луганской области за 26 апреля.
Террористы 7 раз обстреляли Луганскую область за прошедшие сутки / panoramio.com/user/4179762
Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что террористы осуществили семь обстрелов по пгт Станица Луганская, г. Счастье и Попаснянскому району.
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"В Станице АГС попал в вагончик работников фискальной службы непосредственно на КПП. Кроме того, имеются многочисленные случаи попаданий АГС в дома, расположенные в центре, в том числе и в тех, которые были только отремонтированы: разбиты окна, поломаны крыши. Жертв нет", - написал Тука.
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