В Станице Луганской боевики обстреляли из АГС вагончик фискальной службы - Тука

Об этом Тука сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что террористы осуществили семь обстрелов по пгт Станица Луганская, г. Счастье и Попаснянскому району.

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"В Станице АГС попал в вагончик работников фискальной службы непосредственно на КПП. Кроме того, имеются многочисленные случаи попаданий АГС в дома, расположенные в центре, в том числе и в тех, которые были только отремонтированы: разбиты окна, поломаны крыши. Жертв нет", - написал Тука.