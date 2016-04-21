Разведка: на Донбассе погибли 10 российских военнослужащих, 19 уволились

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, учитывая опасность участия в активных боевых действиях и постепенное понимание неотвратимости наказания за совершение военных преступлений на временно оккупированных территориях востока Украины, отмечаются факты массового увольнения военнослужащих в частях и соединениях 1 АК ВС РФ.

Установлено, что 19 апреля выразили недоверие командиру батальона и написали рапорты на увольнение с военной службы с последующим возвратом в Россию 19 военнослужащих 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК ВС РФ", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, отмечается, что разведкой зафиксированы очередные потери военнослужащих 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, действовавших в составе диверсионно-разведывательных групп.

В частности, в период с 18 по 20 апреля на Донбассе погибли 10 и ранены 13 российских военнослужащих.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования при поддержке страны-агрессора 33 раза открывали огонь по позициям сил АТО.