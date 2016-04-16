Боевики из минометов обстреляли Авдеевку - штаб

Как говорится в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00, в зоне проведения антитеррористической операции ситуация остается сложной, однако контролируемой украинскими военнослужащими. За день, который проходит, зафиксировано 24 вражеские обстрелы, 5 из которых - неприцельные.

В штабе отметили, что российские наемники вели огонь из минометов по Авдеевке.

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«Усиливая интенсивность обстрелов украинских позиций, враг активно использовал пулеметы крупного калибра, гранатометы и стрелковое оружие. Всего в промышленной зоне режим тишины боевиками был нарушен 7 раз», - сообщили в штабе.

Также в направлении Березового укрепления Вооруженных сил Украины обстреляли вражеские снайперы.

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Кроме того, обстрелы по силам АТО было зафиксированы в районах Гранитного, Станицы Луганской, Попасной, Новотроицкого, Луганского и Марьинки.

Ответный огонь бойцы Вооруженных сил Украины сегодня не открывали. Несмотря на уменьшение количества обстрелов по сравнению с началом недели, силы АТО не снижают бдительность и готовы к резким изменениям обстановки, отметили в штабе.