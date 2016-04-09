Из России в Иловайск прибыли эшелоны с танками и боеприпасами для боевиков - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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"Военная разведка подтверждает факты поставки вооружения и техники для боевиков. В Иловайск прибыли два эшелона вооружения, в том числе 4 танка Т-72 с боеприпасами и горючим весом 280 тонн", - сказал Лысенко.