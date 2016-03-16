В оккупированный Иловайск из РФ прибыл эшелон с боеприпасами - разведка

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Для поддержки активных боевых действий продолжается переброска с территории России боеприпасов для нужд 1 армейского корпуса (АК) ВС РФ. Зафиксировано прибытие в Иловайск железнодорожного эшелона с боеприпасами к стрелковому оружию и артиллерии (в т.ч. 122-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, 120-миллиметровыми минами)», - говорится в сообщении.

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Также сказано, что в течение суток противник проводил штурмовые действия на направлении населенных пунктов Докучаевск, Новотроицкое (Волновахское направление) с целью вытеснения подразделений сил АТО с позиций в районе Новотроицкого. Группировка боевиков на указанном направлении составляет до батальонной тактической группы 5 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК вооруженных сил РФ.

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«15 марта командующий 1 АК (Донецк) генерал-майор ВС РФ В.Асапов отдал боевое распоряжение об усилении передовых подразделений 5 отдельной мотострелковой бригады за счет переброски резервов из тыловых районов и поставке боеприпасов, а также о ведении разведки с задействованием беспилотных летательных аппаратов в районе н.п. Новотроицкое», - говорится в сообщении.