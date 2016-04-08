Под Снежным обстреляли автомобиль СММ ОБСЕ - отчет
У подконтрольного боевикам "ДНР" Снежного автомобиль СММ ОБСЕ попал под обстрел.
Об этом сообщается в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
В частности сообщается, что 7 апреля за 3,5 километра от Снежного водитель автомобиля СММ ОБСЕ услышал треск стекла.
"Остановившись, представитель SMM зафиксировал в нижней правой части окна багажника отверстие диаметром 5 мм, вызванное попаданием пули", - говорится в отчете.
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Отмечается, что стекло было бронированным. В левой части окна дыра диаметром до 15 мм, а на бронированном стекле между багажником и пассажирской частью засечка в 3 мм. Самой пули не обнаружили", - отмечается в ОБСЕ.
При этом они отметили, что не слышали выстрелов, поэтому трудно определить место и время обстрела автомобиля.
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