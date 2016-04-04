Двое украинских военных попали в плен вблизи Горловки – Мотузяник
12:59, 04 апреля 2016Война
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Двое украинских военнослужащих попали в плен боевиков вблизи Горловки.
REUTERS
Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник, информируя о ситуации в зоне А в течение последних суток.
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"Двое украинских военнослужащих попали в плен вблизи Горловки. Вместе с тем, более подробная информация об этом инциденте будет предоставлена после проведения специальных мероприятий, которые пока не раскрываются для обеспечения безопасности наших военнослужащих", - сказал он.
Двое украинских военных попали в плен в районе Горловки
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