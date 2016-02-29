На Донеччине грузовик подорвался на фугасе: один военный погиб, другой попал в плен боевиков

В Донецкой области 25 февраля на фугасе подорвался украинский грузовик. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«25 февраля двое военных Вооруженных сил Украины, двигаясь на грузовике в направлении линии фронта, попали на фугас. В результате взрыва грузовой автомобиль полностью уничтожен, один военный погиб, второй солдат и тело погибшего захвачены незаконным вооруженным формированием», - отметил он.

«Это произошло в Бахмутском районе Донецкой области. Украинская власть и военное командование прилагают все усилия для их возвращения», - добавил Лысенко.

Отметим, ранее Уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования конфликта на востоке Украины Ирина Геращенко сообщила, что на Донбассе в плену у боевиков находятся 136 украинцев, около 700 пропали без вести.