Российское командование планирует масштабные провокационные обстрелы сил АТО на Донбассе - разведка
Российско-террористические войска на Донбассе в период с 29 марта по 4 апреля 2016 года планируют масштабные провокационные обстрелы передовых позиций сил антитеррористической операции, чтобы вызвать ответный огонь.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.
"Установлено, что в период с 29 марта по 4 апреля командование 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, под видом проведения учений с боевыми стрельбами, планирует масштабные провокационные обстрелы передовых позиций сил АТО для вызова ответного огня", - говорится в сообщении.
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Разведка подчеркивает, что замысел этой операции предусматривает осуществление вооруженных провокаций против ВСУ с целью обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей и получения оснований для начала наступательных боевых действий.
Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток пророссийские боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Самая сложная обстановка была в районе Авдеевки, где противник применил гранатометы и минометы.