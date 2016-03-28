Российское командование планирует масштабные провокационные обстрелы сил АТО на Донбассе - разведка

12:02, 28 марта 2016
Война
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Российско-террористические войска на Донбассе в период с 29 марта по 4 апреля 2016 года планируют масштабные провокационные обстрелы передовых позиций сил антитеррористической операции, чтобы вызвать ответный огонь.

REUTERS

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своем сайте.

"Установлено, что в период с 29 марта по 4 апреля командование 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов ВС РФ, под видом проведения учений с боевыми стрельбами, планирует масштабные провокационные обстрелы передовых позиций сил АТО для вызова ответного огня", - говорится в сообщении.

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Разведка подчеркивает, что замысел этой операции предусматривает осуществление вооруженных провокаций против ВСУ с целью обвинения украинской стороны в нарушении Минских договоренностей и получения оснований для начала наступательных боевых действий.

Как сообщал УНИАН, в течение минувших суток пророссийские боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Самая сложная обстановка была в районе Авдеевки, где противник применил гранатометы и минометы.

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