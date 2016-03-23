Военные медики озвучили количество раненых в ожесточенных боях за промзону Авдеевки

Так данные приводят военные медики на передовой, передает ТСН.

В основном раненые из промзоны под Авдеевкой, где накануне боевики активизировались и обеспечили адский вечер защитникам украинской земли.

В результате боев и обстрелов ранения получили шесть военных. Еще двое бойцов были ранены в Песках. Травмы средней тяжести, есть и тяжелые. Бойцов после оказания необходимой первой помощи отправили в госпиталь в Днепропетровск.

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"Осколки – это преимущественно конечности туловища, лица, мелкие осколки. Жизни ребят ничего не угрожает", - рассказал дежурный хирург Владимир Ковтуняк.

Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.

Вскоре появилось видео ожесточенного ночного боя в промзоне Авдеевки.