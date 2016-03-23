Военные медики озвучили количество раненых в ожесточенных боях за промзону Авдеевки
Только в донецком секторе АТО за сутки ранены восемь украинских воинов.
Так данные приводят военные медики на передовой, передает ТСН.
В основном раненые из промзоны под Авдеевкой, где накануне боевики активизировались и обеспечили адский вечер защитникам украинской земли.
В результате боев и обстрелов ранения получили шесть военных. Еще двое бойцов были ранены в Песках. Травмы средней тяжести, есть и тяжелые. Бойцов после оказания необходимой первой помощи отправили в госпиталь в Днепропетровск.
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"Осколки – это преимущественно конечности туловища, лица, мелкие осколки. Жизни ребят ничего не угрожает", - рассказал дежурный хирург Владимир Ковтуняк.
Ранее УНИАН сообщал, что на Донбассе в районе промышленной зоны Авдеевки боевики начали активное наступление на позиции бойцов АТО.
Вскоре появилось видео ожесточенного ночного боя в промзоне Авдеевки.
Ночной бой на авдеевской промзоне
Сегодня ночью авдеевская промзона оказалась в оперативном окружении500 м грунтовки, связывающей город и промзону простреливали 152 мм гаубицы. В лесочке, что по бокам - шныряли дрг. Проход для резерва был затруднен. Обстрел украинских позиций велся со всех сторон. Работал танк, 120-ые минометы, 152 мм гаубицы, АГС, СПГ, РПГ. Одна из позиций, в районе дач была окружена боевиками. Огневой контакт с противником шел на расстоянии нескольких метров. Чтобы отбить атаку - бойцы вызвавшим огонь на себя. Вот короткое видео для тех, кто все еще не верит, что в его стране идет война. Полная версия - позднее.Проект «Вернись живым»Приват: 5457 0822 3299 9685 Дейнега ВіталійВсі реквизиты и контакты здесь: https://goo.gl/FX2wYgОпубликовано Вернись живым 23 марта 2016 г.