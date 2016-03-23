Один из КПП на линии соприкосновения оборудовали современными модулями для защиты бойцов АТО (фото)

Один из контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения оборудовали современными модулями для защиты бойцов.

Они предназначены для бойцов "крайнего" рубежа, которые несут службу на одном из контрольно-пропускных пунктов на линии разграничения.

Отмечается, что эти модули - отечественная разработка. В их конструкции учтена специфика боевых действий. "Для того, чтобы каждая мать, которая отправляет своего сына защищать страну, была уверена, что он спит в нормальных условиях, его кормят, у него есть возможность нести боевую службу в достойных условиях",- заявил лидер общественно-политического объединения "Справедливость" Валентин Наливайченко.

По данным штаба военных операций, блокпосты на линии разграничения обстреливают из стрелкового оружия регулярно. Полевой защищенный модуль, в котором будут жить и нести службу наши воины, вмещает до десяти человек и спасает от минометных обстрелов. Цена одного модуля - около 135 тысяч гривен.

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Отмечается, что за средства, потраченные Администрацией президента в прошлом году на машины (75 млн грн), можно было бы произвести 550 таких модулей и оснастить и защитить бойцов по всей линии обороны.

Председатель ГО участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук подчеркнул: "Надо, чтобы каждый воин чувствовал себя солдатом Армии Достоинства, знал, что о нем беспокоятся. Это все должно стать нормой для нашей будущей Армии Достоинства. Чтобы защитить всю линию разграничения, надо до двух тысяч таких модулей. Этого достаточно для достойного несения службы, но почему-то коррумпированные чиновники этого не делают".

"Для нас очень важно, чтобы оборонные заводы преодолели огромный паралич коррупции, чиновников, которые облагают 40-процентными поборами и взятками украинских производителей и не позволяют изменить ситуацию, не позволяют создать Армию Достоинства", - заявил Наливайченко и добавил, что именно поэтому команда "Справедливости" хочет сломать эту систему и сохранить жизнь каждого воина.