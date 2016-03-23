Россия перебросила на Донбасс "молодое пополнение" из Дагестана - разведка

Как отмечается в сообщении на сайте ГУР МОУ, были подтверждены очередные факты переброски с территории России личного состава, поставки вооружения, боеприпасов и горюче-смазочных материалов для нужд 2-го армейского корпуса (АК) (Луганск) вооруженных сил Российской Федерации в населенные пункты: Антрацит – три 122-мм РСЗО "Град", три БТР, два топливозаправщика, два грузовых автомобиля с боеприпасами, три автомобиля с личным составом (60 военнослужащих); Свердловск – пять 122-мм РСЗО "Град".

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Разведка также сообщает, что для восстановления потерь и доукомплектования боевых подразделений 1-го АК ВС РФ прибыло "молодое пополнение" из Республики Дагестан (Российская Федерация).

"Учитывая активные боевые действия в районе н.п. Авдеевка, прибывшие российские военнослужащие всячески стараются избежать распределения в 11-й омсп (отдельный мотострелковый полк - УНИАН), в том числе путем подкупа офицеров кадрового органа штаба корпуса", - говорится в сообщении.

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Кроме того, управление разведки сообщает, что Украина предоставила представителям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о наличии танков и артиллерийских систем калибром более 100-мм в районах Ясиноватая, Донецк, Мичурино, Кузнецово-Михайловка и Свободное.