Военное командование РФ на Донбассе организовывает кампанию по дискредитации миссии ОБСЕ – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях востока Украины, российским командованием организована информационная кампания по дискредитации сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеОБСЕ приостановила работу патрульной базы в Станице Луганской

В разведке подчеркивают, что планом одного из информационных мероприятий предусмотрено искусственно создать сбой в поставке воды для населения временно оккупированных территорий Луганской области, чтобы возложить ответственность на сотрудников миссии ОБСЕ за игнорирование гуманитарных проблем.

В сообщении отмечается, что за организацию акции по дискредитации миссии ОБСЕ и распространение информации через луганские интернет-медиа непосредственно отвечает майор вооруженных сил РФ Дмитрий Федин.

Читайте такжеВ Марьинке боевики обстреляли бригаду рабочих во время ремонта газопровода (фото)