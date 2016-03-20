Военное командование РФ на Донбассе организовывает кампанию по дискредитации миссии ОБСЕ – разведка

16:58, 20 марта 2016
Война
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На временно оккупированных территориях Донбасса командование российских войск организует кампанию по дискредитации сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

хуг дебальцево смм обсе / osce.org

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Учитывая рост влияния ОБСЕ на временно оккупированных территориях востока Украины, российским командованием организована информационная кампания по дискредитации сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - говорится в сообщении.

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В разведке подчеркивают, что планом одного из информационных мероприятий предусмотрено искусственно создать сбой в поставке воды для населения временно оккупированных территорий Луганской области, чтобы возложить ответственность на сотрудников миссии ОБСЕ за игнорирование гуманитарных проблем.

В сообщении отмечается, что за организацию акции по дискредитации миссии ОБСЕ и распространение информации через луганские интернет-медиа непосредственно отвечает майор вооруженных сил РФ Дмитрий Федин.

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