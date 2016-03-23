Террористы пытаются выбить силы АТО из-под Авдеевки, бой не прекращается с вечера

В течение последних недель боевики пытаются вытеснить украинских военных из промзоны под Авдеевкой. Об этом рассказал представитель штаба АТО Сергей Жмурко, его цитирует "Украинская правда".

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Он пояснил, что боевики со стороны Ясиноватой уже в течение трех недель пытаются пройти через промзону Авдеевки, которая находится неподалеку от ясиноватской развязки.

"Боевики проводили артиллерийский и минометный обстрел, а затем диверсионные группы пытались проникнуть между нашими наблюдательными пунктами на подконтрольные нам территории. Вчера в районе позиции "Зенит" боевики применили мощную пушку 122-мм калибра с САУ", - рассказал Жмурко.

"Они пытаются выбить наши силы из промзоны, чтобы мы не могли контролировать ясиноватскую развязку на тот случай, если они будут выдвигать технику в нашем направлении", - пояснил он.

Однако силы АТО имеют огневой контроль над этой развязкой: "Позиции у нас пристреляны".

Жмурко также отметил, что в том районе силы АТО открывают огонь в ответ. Он добавил, что днем в Авдеевке работает ОБСЕ, поэтому боевики не стреляют. Атаки начинаются, когда настают сумерки.

Однако тяжелые бои, начавшиеся здесь вчера около 19:00, не прекращаются. Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Вчера мощные обстрелы наших позиций на этом участке фронта начались около 19:00. Враг активно применял тяжелое вооружение, включая минометы, танки и 122-мм пушки. После мощной артподготовки враг пошел в атаку, которая длилась около трех часов. Наши воины организованно встретили огнем оккупантов и успешно отразили их попытки продвинуться вперед. Благодаря слаженным действиям и мужеству украинских защитников линия фронта осталась неизменной. И это при том, что противник вел огонь сразу с двух направлений – южного (Спартак) и восточного (Ясиноватая)", - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ночью за промзону Авдеевки шел ожесточенный бой.