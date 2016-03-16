Боевики обстреляли Зайцево, есть раненые мирные жители – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции.

«Незаконные вооруженные формирования обстреляли мирное население пгт Зайцево. Сегодня боевики целенаправленно осуществили 8 обстрелов из 82- и 120-миллиметровых минометов по жилым домам населенного пункта. Повреждено жилье, инфраструктура, ранения получили гражданские жители», - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины четко придерживаются Минских договоренностей, не поддаются на провокации и остаются на определенных позициях.

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О нарушении мирных соглашений российскими наемниками проинформированы представители Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, отметили в штабе АТО.

Вместе с тем, по данным штаба АТО, пророссийские боевики сегодня 24 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.

Так, по данным штаба, около 7 часов утра боевики из танка вели огонь по позициям в районе Авдеевки, а укрепления вблизи Зайцево и сам населенный пункт обстреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 и 82 мм. Там же боевики использовали гранатометы разных систем и пулеметы крупного калибра, отмечается в сообщении.

Кроме того, информируют в штабе АТО, «из БМП, автоматических гранатометов и пулеметов россйские террористы обстреляли укрепления вблизи Луганского, а по защитникам Троицкого вели огонь из минометов калибра 82 мм и ПТРК».

Снайперский обстрел зафиксирован в районе Авдеевки, Невельского и Красногоровки.

На Мариупольском направлении боевики из минометов калибра 120 мм, ПТРК и стрелкового оружия вели обстрелы сил АТО вблизи Широкино.

На Луганском направлении, вблизи Попасной, пророссийские боевики обстреляли украинские позиции из ПТРК.