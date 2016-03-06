Боевики продолжают обстрелы сил АТО в нарушение минских договоренностей - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в зоне проведения АТО, по сравнению с минувшими сутками, стабилизировалась. С полуночи активность противника значительно уменьшилась. Зафиксировано 7 обстрелов позиций ВСУ со стороны пророссийских боевиков, все - на донецком направлении", - отметил спикер АТО Сергей Жмурко.

По данным штаба, боевики, нарушая минские договоренности, продолжают вести огонь из минометов. "Так, около 9:00 боевики вели неприцельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм и выпустили в направлении опорных пунктов сил АТО в районе Авдеевки 90 мин", - отмечается в сообщении.

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"В 13:00 из миномета калибром 82 мм боевики 4 минами пытались попасть по позициям сил АТО вблизи Красногоровки. Также, силы АТО возле шахты Бутовка и позиции "Зенит" были обстреляны из стрелкового оружия, вблизи Невельского - из автоматических гранатометов", - подытожил Жмурко.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 5 марта, в зоне проведения антитеррористической операции погибли двое украинских военных.