Миссия ООН предупредила о риске новой эскалации боевых действий на Донбассе

Об этом говорится в 13-м докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который был представлен сегодня в Киеве. Доклад охватывает период с 16 ноября 2015 года по 15 февраля 2016 года.

В документе, в частности, содержится ссылка на выводы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по систематическим нарушениям в январе-феврале 2016 года на Донбассе режима прекращения огня. При этом отмечается, что усилились перестрелки в нескольких горячих точках в зоне АТО, преимущественно вблизи Донецка и Горловки (оба города временно оккупированы террористами) и вблизи сел и городов на линии соприкосновения, в частности, Коминтерново, Широкино и Зайцево.

В докладе говорится, что в результате конфликта страдает гражданское население, в частности, за период с 16 ноября 2015 года по 25 февраля 2016 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало, что убит 21 человек (13 мужчин и 8 женщин), 57 чел. были ранены, из них 8 детей. При этом отмечается, что основной причиной жертв среди гражданского населения является взрывоопасные пережитки войны (ВПВ) и самодельные взрывные устройства (СВУ). Миссия подчеркивает необходимость проведения масштабных противоминных мероприятий по обе стороны от линии соприкосновения.

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Эксперты миссии также констатировали, что люди, живущие на территории зоны конфликта, "чувствуют себя брошенными, особенно в селах, расположенных в "серой" или "буферной" зоне.

"Более трех миллионов людей живут в районах, непосредственно охваченных конфликтом, и обеспечению их защиты и поддержки следует срочно уделить должное внимание. Их постепенная изоляция поощряет тех, кто пропагандирует вражду и насилие, и подрывает перспективы достижения мира", - говорится в докладе.

При этом отмечается, что жители "территорий, подконтрольных вооруженным группам, являются особенно уязвимыми к нарушениям прав человека". Также речь идет о сообщениях, которые проверяются, относительно убийств, "незаконных и произвольных задержаний, в том числе без связи с внешним миром, пыток и жестокого обращения в "ДНР" и "ЛНР".

"На этих территориях вооруженные группы создали параллельные "административные структуры" и ввели "законодательную базу", что нарушает международное право, а также Минские соглашения", - отмечается в докладе.

Также в документе отмечается, что "УВКПЧ задокументировало сообщения о насильственном исчезновении, произвольном задержании и содержании под стражей без связи с внешним миром, пытках и жестоком обращении, безнаказанно совершенных работниками украинских правоохранительных органов, преимущественно подразделениями СБУ". Миссия призывает власти Украины расследовать такие случаи.