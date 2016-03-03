В Париже собираются министры "нормандской четверки" для решению ситуации на Донбассе

Повестки дня встречи, о которой договорились на Конференции по вопросам безопасности в Мюнхене 13 февраля, нет, сообщает радио "Свобода". Глава французской дипломатии Жан-Марк Эро примет в Париже своих коллег Павла Климкина, Франка-Вальтера Штайнмайера и Сергея Лаврова.

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Ожидается, что на встрече стороны обсудят вопросы установления режима тишины, обмена заложниками и проведение выборов на временно оккупированных территориях.

Недавно во время визита в Украину министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что встреча "нормандской четверки" на уровне глав МИД в Париже 3 марта будет ключевой. Кроме того, он ожидает достижения необходимых компромиссов" относительно ситуации на востоке Украины во время этой встречи.

"Нормандская четверка" – Германия, Франция, Украина, Россия – на переговорах обсуждает способы урегулирования конфликта на Донбассе. Переговоры проводятся на уровне министров иностранных дел, глав государств.