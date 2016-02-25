Украина предлагает привлечь к разминированиям на Донбассе экспертов международной гуманитарной организации – Олифер

01:43, 25 февраля 2016
Война
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Украина предлагает, чтобы вопросами разминирования в так называемой «серой зоне» на Донбассе занялись эксперты одной из международных гуманитарных организаций.

facebook.com/Стас Кухарчук

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер после окончания заседания группы.

«Постоянные обстрелы не позволяют специалистам полноценно работать над разминированием. Украина предлагает, чтобы вопросами разминирования в т.н. «серой зоне» занялись эксперты одной из международных гуманитарных организаций, а именно - взяли на себя маркировку заминированных участков», - написала она.

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В свою очередь специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявил, что все стороны дали согласие на предоставление доступа Международному комитету Красного Креста на территорию между блокпостами для обозначения и ограждения минных полей, сообщает белорусское информагентство БЕЛТА.

Как сообщал УНИАН, специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик ранее заявил, что разминирование территорий на Донбассе должно завершиться до 21 марта.

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