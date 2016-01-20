Разминирование на Донбассе должно завершиться до 21 марта - представитель ОБСЕ

21:09, 20 января 2016
Война
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Разминирование территорий на Донбассе должно завершиться до 21 марта.

unmultimedia.org

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

"Сегодня в рабочей группе по безопасности были согласованы сроки завершения разминирования участков и восстановления важных гражданских объектов - до 21 марта", - сказал Сайдік.

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По его словам, два из двенадцати участков уже разминированы.

Кроме того, он отметил, что в рабочей подгруппе по безопасности обратили внимание на срочное снятие всех ограничений в отношении свободы передвижения представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, которая находится в Украине.

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