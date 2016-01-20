Разминирование на Донбассе должно завершиться до 21 марта - представитель ОБСЕ
Разминирование территорий на Донбассе должно завершиться до 21 марта.
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.
"Сегодня в рабочей группе по безопасности были согласованы сроки завершения разминирования участков и восстановления важных гражданских объектов - до 21 марта", - сказал Сайдік.
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По его словам, два из двенадцати участков уже разминированы.
Кроме того, он отметил, что в рабочей подгруппе по безопасности обратили внимание на срочное снятие всех ограничений в отношении свободы передвижения представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, которая находится в Украине.