Возле Марьинки по неосторожности подорвались несколько военных

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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"Погибших нет. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства, после чего будет обнародована вся детальная информация", - отмечается в сообщении.