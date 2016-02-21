Возле Марьинки по неосторожности подорвались несколько военных

20:42, 21 февраля 2016
Война
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Близ Марьинки в результате неосторожного обращения со средствами подрыва получили ранения и травмы несколько военнослужащих.

Фото УНИАН

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО.

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"Погибших нет. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, которая должна выяснить все обстоятельства, после чего будет обнародована вся детальная информация", - отмечается в сообщении.

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