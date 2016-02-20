Тандит оценил возможность сегодняшнего обмена пленными

Об этом свидетельствует заявление советника главы СБУ Юрия Тандита, передает "112 Украина".

Отвечая на вопрос о сегодняшнем обмене, он так прокомментировал информацию, ранее озвученную представителями боевиков.

"Я думаю, что сегодня мы вас обрадуем, но мы не будем анонсировать это событие", - сказал Тандит.

По его словам, в СБУ все еще не уверены до конца, что это произойдет.

"Мы хотим сделать все, чтобы были освобождены все наши заложники. Мы не будем анонсировать время, час и место, где будет происходить обмен пленными. До сих пор мы не уверены в том, что не будет участия третей стороны, которая в последний момент помешает освобождению заложников", - заявил Тандит.

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Он также рассказал, на кого Украина собирается менять своих военнослужащих.

"СБУ отрабатывает ежедневно группы, которые совершают преступления против целостности Украины. И этих преступников в рамках минских договоренностей мы можем использовать, чтобы забирать наших ребят", - рассказал советник главы СБУ.

Он говорит, что в ведомстве готовы к любому формата обмена.

"С 6 января изначально договорились о принципе освобождения "все на всех", когда мы говорили о 25 на 36 человек, но мы открыты для любых вариантов, ради наших ребят мы готовы на все, чтобы их освободить. Весь этот хаос можно остановить фактически одним телефонным звонком", - сказал Тандит.

Напомним, 18 февраля "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова заявила, что украинская сторона достигла договоренности с боевиками об обмене пленных по формуле "3 на 6".