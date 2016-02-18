Боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными

21:24, 18 февраля 2016
Война
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Он должен состояться 20 февраля.

REUTERS

Украинская сторона достигла договоренности с боевиками об обмене пленных по формуле "3 на 6". Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает один из информресурсов боевиков.

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"Буквально несколько минут назад представитель украинской стороны в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук подтвердил обмен пленными по формуле "3 на 6". Обмен состоится в субботу", — сообщила "омбудсмен".

В сообщении также отмечено, что боевики подготовили еще несколько предложений по дальнейшим обменам пленными.

Отметим, ранее сообщалось, что члены группировки "ДНР" планируют обратиться к украинской стороне с предложением об обмене пленными по схеме "всех на всех", но только на своих условиях, которые они обещали назвать 24 февраля.

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