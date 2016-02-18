Боевики "ДНР" заявили о новом обмене пленными

Украинская сторона достигла договоренности с боевиками об обмене пленных по формуле "3 на 6". Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает один из информресурсов боевиков.

Читайте такжеГеращенко: Россия может использовать украинских пленных для шантажа ЕС

"Буквально несколько минут назад представитель украинской стороны в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Виктор Медведчук подтвердил обмен пленными по формуле "3 на 6". Обмен состоится в субботу", — сообщила "омбудсмен".

В сообщении также отмечено, что боевики подготовили еще несколько предложений по дальнейшим обменам пленными.

Отметим, ранее сообщалось, что члены группировки "ДНР" планируют обратиться к украинской стороне с предложением об обмене пленными по схеме "всех на всех", но только на своих условиях, которые они обещали назвать 24 февраля.