Боевики стянули почти сотню танков к линии соприкосновения на Донбассе - ОБСЕ

17:09, 19 февраля 2016
Война
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Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг заявил, что наблюдатели фиксируют скопление танков непосредственно близ линии соприкосновения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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"Очевидно, что не все вооружение было отведено из зоны безопасности. Мы продолжаем отмечать, что некоторые заявленные виды вооружения самом деле не были отведены", - сказал Хуг.

При этом он отметил, что в отношении многих видов оружия даже не было сообщено об отводе.

"Мы постоянно видим, для примера, большое количество оружия, и особенно танки, которые просто расположены сразу же рядом с определенным для отвода вооружения местами. Они находится там, вооружены и готовы к бою, непосредственно неподалеку от линии соприкосновения. К примеру, сегодня и на прошлой неделе мы видели всего 88 танков в районах, которые не контролируются правительством (Украины)", - заметил Хуг.

В связи с этим он выразил сожаление, что спустя год со времени подписания Комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений, он все еще должен напоминать сторонам о том, какой должна быть зона безопасности на линии разграничения.

"Обстрелами и применением огня, расположением (вооруженных) людей и оружия стороны вместо безопасности создали зону опасности", - подчеркнул первый Хуг.

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