РФ сосредоточила до 8 тысяч военных возле украинской границы - разведка

13:50, 19 февраля 2016
Война
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На Донбассе находится до 7 тысяч российских военных, а вблизи границы с Украиной – от 6,5 до 8 тысяч на постоянной основе. В течение трех суток эта группировка может быть значительно наращенные.

Фото Министерства обороны РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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"Что касается непосредственно военнослужащих вооруженных сил РФ, то есть регулярных подразделений, которые находятся на территории нашего государства, по нашим оценкам, – это около 7 тыс. лиц", - отметил он.

"По усилению группировки российских войск на восточных границах нашего государства, то постоянно в Ростовской области на полигонах, близ границы находятся примерно 6,5 - 8 тыс. лиц. Но РФ в любой момент может значительно усилить свою группировку. В течение трех суток Россия может значительно нарастить группировку своих войск вблизи восточных границ нашего государства", - добавил Скибицкий.

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