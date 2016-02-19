РФ сосредоточила до 8 тысяч военных возле украинской границы - разведка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий на брифинге в Киеве.

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"Что касается непосредственно военнослужащих вооруженных сил РФ, то есть регулярных подразделений, которые находятся на территории нашего государства, по нашим оценкам, – это около 7 тыс. лиц", - отметил он.

"По усилению группировки российских войск на восточных границах нашего государства, то постоянно в Ростовской области на полигонах, близ границы находятся примерно 6,5 - 8 тыс. лиц. Но РФ в любой момент может значительно усилить свою группировку. В течение трех суток Россия может значительно нарастить группировку своих войск вблизи восточных границ нашего государства", - добавил Скибицкий.